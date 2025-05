Berucht Big Agro-bedrijf De Heus helpt Russische soldaten in Oekraïne Actueel • 13-05-2025 • leestijd 2 minuten • 7193 keer bekeken • bewaren

Veevoerbedrijf De Heus, dat in Nederland de boerenprotesten mede heeft gefinancierd, heeft ook buiten de landsgrenzen blijkbaar weinig moeite met agressie. Het bedrijf helpt Vladimir Poetin. Via zijn Russische joint venture heeft De Heus medicijnen en andere goederen gedoneerd aan Russische soldaten aan het front in Oekraïne, meldt de Volkskrant.

“Twee Russische vrijwilligers bedanken in een uit december stammend filmpje op sociale media de firma De Heus expliciet als ze een doosje pijnstillers laten zien. Dat doosje is onderdeel van ‘een enorme doos met goederen’ die naar het front in de Donbas zal worden gebracht. De helft zal naar de 103de gemechaniseerde infanteriebrigade in Donetsk gaan, en de andere helft naar een artilleriedivisie in Loehansk. Het filmpje werd opgemerkt door journalist Dénis van Vliet, van BN/De Stem en Raam op Rusland, die er vorige week op X over berichtte. Ook wees hij erop dat De Heus vorige maand een website heeft geschrapt waarop het de afgelopen drie jaar steun betuigde aan Oekraïne.”

Van Vliet schrijft op Raam op Rusland dat De Heus probeert te vertrekken uit Rusland. Dat is rijkelijk laat en daarom ook vrij ingewikkeld. Nadat veel westerse bedrijven na de Russische invasie hun biezen pakten, besloot de Doema regels in te stellen om het vertrek van andere buitenlandse firma’s te bemoeilijken.

Een woordvoerder van De Heus bevestigt tegenover de Volkskrant dat de pro-Oekraïne-website is verwijderd. Dat zou zijn gebeurd “vanwege de veiligheid van de werknemers”. De inzamelactie voor de Russische frontsoldaten zou buiten medeweten van het hoofdkantoor in Ede hebben plaatsgevonden.

Veevoerbedrijf De Heus is eigendom van familie De Heus, een miljardairsfamilie met een hoge notering in de Quote 500. De firma financiert onder meer Agri Facts, een organisatie die betrokken is bij de verspreiding van nepnieuws. Zo probeert de club onder meer de nadelige gevolgen van de stikstofuitstoot te bagatelliseren.