Bert Groenewegen (NS) verziekt het volgende week voor miljoenen Nederlanders Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 533 keer bekeken • bewaren

De voorstellen van de verschillende NS-bonden zijn gezien de huidige omstandigheden volstrekt redelijk.

Bert Groenewegen is president directeur ad interim van de NS. Twee jaar geleden zei hij in een interview met de zakensite Faces Online het volgende: “Tijdens het werken word je wijzer. Je stoot je neus, maakt fouten en doet vooral ook de nodige ervaring op. Daarnaast komen er zaken voorbij waarbij je moet kiezen om er wel of niet op in te gaan. Dit kan wel eens fout uitpakken, maar probeer hier dan juist lering uit te trekken.”

Zijn neus loopt komende weken groot gevaar. De NS heeft het aan laten komen op een breuk in de CAO-onderhandelingen met de vakbond. Volgende week woensdag begint het met een reeks estafetteacties. Zelfs de CNV-bond – toch al meer dan honderd jaar een toonbeeld van grote braafheid – doet mee.

Even tussendoor: de omstandigheden zijn wel veranderd. In juni 2020 wilde de NS over een periode van vijf jaar 2300 banen schrappen. Nu kan de dienstregeling niet worden uitgevoerd vanwege gebrek aan personeel.

De voorstellen van de verschillende NS-bonden zijn gezien de huidige omstandigheden volstrekt redelijk. Hoofdpunten: een loonsverhoging van €100 bruto per maand, een eenmalige uitkering van €600, kennelijk om de gevolgen van de inflatie op te vangen, een minimumloon van €14 euro per uur en prijscompensatie.

De meeste spoormensen behoren tot de inkomensgroepen die straks keihard door de prijsstijgingen – vooral die van energie uieraard – worden getroffen. Ze maken deel uit van de Nederlandse gezinnen – een derde – die volgens het Nibud de komende maanden acuut in de financiële nood komen. Een verbetering van de CAO, is voor hen van overlevingsbelang. Voor de president-directeur niet natuurlijk. Die harkt zo een half miljoen per jaar binnen.

Toch houden Groenewegen en de zijnen de poot stijf. Ze bieden geen opening voor overleg maar laten het op een confrontatie aankomen. Door hun hardnekkigheid dwongen zij de bonden een ultimatum te stellen. En dat terwijl de regering – de staat is de enige aandeelhouder van de NS – op loonsverhogingen aandringt. In het Utrechtse hoofdkantoor hebben de bolleboffen van het spoor kennelijk evenveel lak aan het personeel als aan de reizigers. Liever – zo deelde een woordvoerder van de brave CNV-bond mede – had het personeel publieksvriendelijke acties gevoerd zoals het achterwege laten van kaartcontroles maar die actievorm heeft de NS al eerder via de rechter laten verbieden. Ook nu wordt een kort geding om de acties te laten verbieden niet uitgesloten.

Zo verziekt Bert Groenewegen het de komende weken voor miljoenen Nederlanders. Zij kunnen via het spoor hun bestemming niet bereiken. “Goed toch, dat ik nog een auto heb”, zullen velen verzuchten met meteen daarachter: “Vakantie blijft voor mij vliegvakantie”. Kennelijk hoopt hij dat de gedupeerde reizigers de hoofdconducteurs de schuld geven van de ontregeling en niet de hoge heren en dames op het hoofdkantoor in Utrecht. Die zullen zich niet laten bedotten. In plaats van te proberen hen bij de neus te nemen, kan Groenewegen beter op zijn eigen gok letten. Het wordt tijd dat hij die waarschuwing aan zichzelf serieus neemt.

Kan er uit Den Haag geen wenk komen om die man tot rede te brengen?

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

Beluister Het Geheugenpaleis, de podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis.