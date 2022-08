Beroepsleugenaar Alex Jones veroordeeld tot betalen 4 miljoen dollar aan slachtoffers Sandy Hook moordpartij Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 879 keer bekeken • bewaren

De jury van een Amerikaanse rechtbank in Texas heeft de extreemrechtse presentator Alex Jones veroordeeld tot het betalen van 4,1 miljoen dollar schadevergoeding. Jones bezorgde de slachtoffers van de moordpartij op de Sandy Hook school uit 2012 waarbij 20 kinderen en 6 volwassenen werden doodgeschoten veel leed door te verkondigen dat het om een verzinsel ging en dat de schokkende beelden in scene gezet waren. Hij beschuldigde de moeder van een van de slachtoffers ervan een 'crisis actrice' te zijn die speelde dat haar kind vermoord was. Zij en haar echtgenoot sleepten Jones voor de rechter. Ze maakten duidelijk hoeveel ellende de breed uitgemeten verzinsels van Jones hen hadden bezorgd. De slachtoffers hadden 150 miljoen schadevergoeding geëist.

Vrijdag gaat de jury zich buigen over de vraag of Jones tot nog meer schadevergoeding veroordeeld moet worden. De rechtszaak gaat in feite alleen over de hoogte van de schadevergoeding omdat Jones de zaak al voor de zitting verloren had omdat hij de vereiste documenten niet overlegde.

Volgens advocaat Mark Bankston van de ouders Neil Heslin en Scarlett Lewis wordt er gezocht naar een goede bestemming voor het geld van Jones. Hij toonde zich opgetogen over het vonnis en stelde dat met andere rechtszaken in het vooruitzicht "de rol van Jones op het Amerikaanse podium eindelijk raakt uitgespeeld", schrijft The Guardian.

Jones is eigenaar van beruchte extreemrechtse website Infowars die het publiek voorziet van allerlei complotverzinsels met een politieke insteek om onwelgevallige maatregelen zoals bijvoorbeeld wapenbeheersing en klimaatcrisisbestrijding tegen te werken. Infowars is een bedrijf met een miljoenenomzet, tot 800.000 dollar per dag, omdat Jones via de site bijvoorbeeld schimmige voedingssupplementen verkoopt die door zijn publiek net als zijn verzinsels voor zoete koek geslikt worden. Jones verspreidde bijvoorbeeld ook het verzinsel dat een pizzeria in Washington een plek was waar stelselmatig kinderen misbruikt worden. Het leidde er toe dat een van zijn aanhangers met een vuurwapen een aanslag pleegde op de horecazaak.

In Nederland worden de verzinsels van Alex Jones onder meer verspreid door PVV-Kamerlid Geert Wilders.

Jones trachtte de schadevergoeding te beperken door net te doen alsof hij bankroet was. De rechter sprak hem daarop vermanend toe en waarschuwde hem dat meineed strafbaar is. Ook deed hij een beroep op de vrijheid van meningsuiting. De advocaat van de ouders verraste Jones door hem tijdens de zaak te confronteren met tekstberichten die Jones met zijn mobiel verzonden over de Sandy Hook moordpartij. Eerder had Jones onder ede verklaard dat hij nooit zo'n bericht had uitgestuurd. De advocaat bleek in het bezit gekomen van al het berichtenverkeer van Jones. De advocaten van Jones hadden die per ongeluk aan hem toegestuurd. Nadat hij ze er op wees deden ze niets om te voorkomen dat ze in de rechtszaak gebruikt konden worden. De onthulling leverde veelzeggende beelden op van een totaal verbijsterde Jones die zich plots realiseerde dat zijn spel uit was.

Jones bood tijdens de rechtszaak zijn excuses aan de ouders aan en verklaarde dat de moordpartij echt gebeurd was. Hij stelde voor in totaal 8 dollar schadevergoeding te betalen aan de slachtoffers.

De parlementaire onderzoekscommissie die de bestorming van het Amerikaanse parlement op 6 januari 2021 onderzoekt, wil de tekstberichten ook inzien om te achterhalen wat de rol van Jones, een fervent supporter van Trump, is geweest bij de gewelddadige aanval op de democratie.