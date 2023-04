Beroemde gorilla Bokito onverwacht overleden

6 apr. 2023 - 13:12

Vroeger regelmatig met de kinderen naar bijna alle dierentuinen in Nederland geweest. Voor hen was het een fantastisch uitje. Iets in het echt zien is heel anders dan het op tv of in de bios zien. En daardoor voor ons ook een beetje. Toch ben ik blij dat de kids groot genoeg zijn om er zelf met hun kids heen te gaan. En ik niet meer hoef. Want echt leuk heb ik het nooit gevonden om dieren opgesloten te zien zitten. Zelfs de Savanne in Emmen was veel te klein om echt te lijken. Bokito was trouwens een held in de ogen van mijn zoon toen hij ontsnapte.