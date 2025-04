Bernie Sanders verrast muziekfestival Coachella met oproep in verzet te komen tegen Trump

De socialistische senator Bernie Sanders, die samen met parlementslid Alexandria Ocasio Cortez tracht de Amerikaanse bevolking mobiliseert tegen de verwoestende regering van Donald Trump, heeft een verrassingsoptreden gegeven op Coachella, het beroemde meerdaagse muziekfestival in de VS. Sanders betrad onaangekondigd een nabijgelegen podium na een optreden van superster Charli XCX, meldt muziekmagazine Rolling Stone . Fans stormden er op af.

"Ik hou het kort maar dit land staat voor zeer moelijke uitdagingen en wat er in de toekomst met de VS gaat gebeuren, hangt af van jullie generatie," verklaarde de 83-jarige Sanders. "Je kunt je er van afkeren en negeren wat er gebeurt maar dat doe je op eigen risico. We hebben jullie nodig om op te komen voor de strijd voor rechtvaardigheid." Hij riep hen op in verzet te komen tegen het miljardairsregime van Trump en de macht van de zorgverzekeraars. Toegang tot betaalbare medische zorg is een van de grootste problemen voor grote delen van de bevolking in economisch het rijkste land ter wereld.