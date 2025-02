Bernie Sanders: Trump heeft Amerikaanse bondgenoten verruild voor Poetin en bedreigt democratie

Gisteren zagen we een dieptepunt in de Amerikaanse geschiedenis. Dat zegt de progressieve senator Bernie Sanders. Hij wees erop dat Donald Trump en diens bondgenoten zich nu openlijk achter de Russische dictator Vladimir Poetin hebben geschaard, en waarschuwde dat een dergelijke alliantie democratische waarden en internationale allianties bedreigt.

"Trump en zijn Amerikaanse oligarchen sluiten zich nu openlijk aan bij Poetin en zijn Russische oligarchen", zei Sanders. "Deze alliantie tussen Poetin en Trump betekent dat we onze bondgenoten in de steek laten, autoritarisme steunen en onze democratische tradities ondermijnen."

Het bericht van Sanders kwam nadat Trump zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelenskyy had bekritiseerd als een "dictator zonder verkiezingen." Een kwalificering die Trump niet heeft voor de werkelijke dictator in het Kremlin die al een kwart eeuw frauduleus aan de macht is.

"Een dictator zonder verkiezingen, Zelenskyy moet snel handelen, anders heeft hij geen land meer over. In de tussentijd onderhandelen we met succes over een einde aan de oorlog met Rusland, iets wat volgens iedereen alleen 'TRUMP' en de Trump-regering kunnen doen," schreef Trump in een wederom bizarre post op zijn eigen sociale netwerk TruthSocial.