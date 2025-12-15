Bernie Sanders en kunstmatige intelligentie Opinie 15-12-2025 leestijd 3 minuten 724 keer bekeken Bewaren

Kees Zwaan Cultuurwetenschapper, werkte 35 jaar in de zorg

Een debat dat nog moet beginnen.

Bernie Sanders is een Amerikaans senator (in Nederland worden leden van de Eerste Kamer senatoren genoemd) die op hoge leeftijd nog altijd veel politiek werk verzet. Hij is voortdurend op pad om Amerikanen ervan te overtuigen te stemmen op politici die een ander, links geluid laten horen. Menig Nederlandse politicus kan een voorbeeld aan hem nemen. Met krachtige, duidelijke taal en een compacte boodschap weet hij grote aantallen mensen op de been te brengen om naar hem te luisteren.

Sanders is een fel tegenstander van Donald Trump en heeft geen goed woord over voor de miljardairs die de huidige president steunen. De laatste tijd waarschuwt hij nadrukkelijk voor de grote impact die kunstmatige intelligentie en robotica op onze samenleving zullen hebben.

Op YouTube is te zien hoe Sanders in gesprek gaat met Geoffrey Hinton over AI, in een volle zaal met studenten die beide mannen met gejuich begroeten. Hinton wordt vaak de ‘Godfather of AI’ genoemd, omdat hij het fundament legde voor moderne AI-modellen. Hij was een van de eersten die geloofde dat computers kunnen leren zoals mensen dat doen: via neurale netwerken. Vrijwel alle hedendaagse AI-systemen zijn op zijn werk gebaseerd. Hij geldt als de grondlegger van het zogenoemde ‘deep learning’, een systeem dat zichzelf leert wat nodig is. In 2018 ontving hij hiervoor de Turing Award, de hoogste onderscheiding in de informatica. Zijn pionierswerk zette bedrijven als Google, Meta en Microsoft ertoe aan miljarden te investeren in AI.

Tijdens het gesprek merkt Hinton gekscherend op dat grote techbedrijven “het bed met Trump delen”, een metafoor waarin een kern van waarheid schuilt. Enkele van de rijkste mensen op aarde, multimiljardairs als Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg en Larry Ellison, investeren honderden miljarden in AI en robotica. Elon Musk verklaarde al dat werken in de toekomst ‘optioneel’ wordt, terwijl Bill Gates stelt dat mensen voor het meeste werk niet langer nodig zullen zijn.

Sanders erkent dat AI een enorme invloed zal hebben op de wereld, maar vindt dat er veel te weinig over wordt gediscussieerd. Het publieke debat over de gevolgen van AI en de vraag hoe we ermee om moeten gaan, is nog nauwelijks begonnen. Toch krijgt iedereen ermee te maken en zal AI impact hebben op het leven van iedere aardbewoner. Sanders probeert dat debat aan te zwengelen door Hinton uit te nodigen voor een publiek gesprek.

Inmiddels is Hinton zelf bijzonder sceptisch over de huidige ontwikkelingen binnen de AI. Hij waarschuwt voor massale werkloosheid, voor het risico dat mensen de controle verliezen en voor de groeiende macht van grote techbedrijven. Bovenal ziet hij het gevaar dat kwaadwillende individuen, staten of bedrijven misbruik maken van AI. Kunstmatige intelligentie is volgens hem een potentieel gevaarlijke technologie, gevaarlijker dan welke eerdere uitvinding ook. Zo zouden onder meer de Brexit en de tweede verkiezing van Trump mede tot stand zijn gekomen door massamanipulatie met behulp van AI.

Toch heeft Hinton geen spijt van zijn levenswerk. AI kan ook worden ingezet om de wereld beter te maken en ingrijpend ten goede te veranderen, al is die uitkomst nog onzeker. Vast staat wel dat we aan het begin staan van een revolutie met verstrekkende gevolgen. Veel banen zullen door AI worden overgenomen en de technologie kan op vrijwel elk terrein worden ingezet. De vraag is dan ook: in hoeverre moet jij er rekening mee houden dat jouw werk wordt overgenomen door AI of een robot? Het kan geen kwaad om daar nu al bij stil te staan…