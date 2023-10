Bernie Sanders bij Arjen Lubach over de even bizarre als verontrustende toename van ongelijkheid

De socialistische senator Bernie Sanders is wereldwijd de beroemdste senator van de Verenigde Staten. Hij was een aantal malen in de running om presidentskandidaat voor de Democraten te worden maar werd steeds nipt verslagen. Sanders is in de VS een zeer linkse politicus maar is in het Europese politieke spectrum meer iemand als Frans Timmermans. Een deel de idealen die Sanders wil bereiken is in Europa al gerealiseerd, legt hij uit bij Arjen Lubach die hem te gast had in zijn Avondshow. "In Europa is gezondheidszorg een mensenrecht, in de VS zijn we zo ver nog niet."