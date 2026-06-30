Bericht uit Gaza: ‘Overal bombardementen en dood’ Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 233 keer bekeken • Bewaren

May-May Meijer Oprichter vredesorganisatie Peace SOS Persoon volgen

Het is een tijdje geleden dat ik schreef over Peace SOS Gaza, maar de distributies van water en groente door Peace SOS Gaza zijn doorgegaan. Je kunt de video’s vinden bij de ‘shorts’ op het YouTube Kanaal van Peace SOS.

Ook de bombardementen gingen door helaas. Zo schreef de coördinator van Peace SOS Gaza me op 28 mei:

Evacuation sign for our area.

We must leave the house immediately

Pray for our survival.

Er was schade aan hun huis, maar de familie heeft het overleefd gelukkig. Toch is het iets dat nauwelijks te bevatten is. Dat je een evacuatie-oproep krijgt en binnen ongeveer een kwartier je huis dient te verlaten omdat het gebombardeerd wordt…

Maandagavond laat op 29 juni, schreef de contactpersoon van Peace SOS Gaza me weer wat heftigs.

Sounds of explosions rock Gaza

Sadly, the victims are children.

Images cannot be displayed.

The images are extremely disturbing.

Ik ken de coördinator van Peace SOS Gaza lang genoeg om te weten dat hij de waarheid spreekt. In het verleden stuurde hij me soms schokkende foto’s door, maar meestal doet hij dat niet meer omdat hij weet dat ik daar niet tegen kan.

Als ik hem ’s ochtends een bericht stuur zegt hij dat de geluiden van de explosies dichterbij komen en dat het Israëlische leger werkt aan uitbreiding van de gele zone. Ook schrijf hij dat ze een ‘safe passage’ / veilige doorgang plannen om de bevolking te verplaatsen. Militaire druk en ‘gefaciliteerd reizen’ zullen leiden tot massamigratie zo voorspelt hij.

Ik vraag de coördinator van Peace SOS Gaza waar de mensen heen zullen gaan.

Maybe anywhere. It would be better than where we are now.

Unfortunately, the bombing is almost daily.

It is possible that any moment someone walking in the street could be targeted and killed, and others could die.

Dan ziet hij mijn eerdere vraag naar welke landen de mensen heen zullen gaan.

The report did not specify which countries might receive them [the displaced]. However, this could be an indirect way of appealing to international law, which opposes forced displacement.

On the other hand, 70% of Gaza’s population wants to escape the hell they are living in.

Especially those who live in tents. Tragic living conditions. High temperatures. Rodents [knaagdieren] and insects.

Some intend to stay and will not leave Gaza…Another group is hesitant, but when they remember the famine, the bombing, and all the crisis, they decide to leave. A large number intend to leave Gaza and seek a better existence. We are all attached to our homeland, but the only way to escape death is to leave it now.

Vervolgens heeft hij het over het tekort aan water en voedsel.

Unfortunately, sometimes fights break out between people because of their need for water, and this is what happened with one of the trucks during distribution a few days ago. Unfortunately, the need for water and food makes people more violent….

You can imagine how difficult life is in Gaza. Dilapidated [vervallen] tents…high temperatures..rodents [knaagdieren] everywhere eating people’s food and causing diseases. Insects everywhere. No control measures in place….flies in the morning and mosquitoes in the evening….Sewage water is accumulating around the tents….Poverty, hunger, displacement [op de vlucht zijn], deprivation [ontbering]…diseases…Bombing and death everywhere…Anxiety constantly grips us…We could be displaced at any moment, and food could disappear from the markets at any moment….

Ik heb er geen woorden voor…

Nu bedacht ik me om na het lezen van het tragische bericht over de dode kinderen, weer te pleiten voor een wapenboycot aan Israël. Maar goed, dat doe ik al heel lang en de grote NGO’s hebben er een rechtszaak over aangespannen, en toch gebeurt het niet. Wendela de Vries van Stop Wapenhandel schreef me vanochtend dat dat is om veel redenen, maar ook omdat Israël een belangrijke wapenleverancier is voor westerse landen, met combat proven systemen…

’Combat proven systemen,’ dacht ik… Op Palestijnse kinderen… Hier werd ik verdrietig van… Ook op de website van Amnesty International lees ik dat Israël inderdaad haar wapens aanprijst met de term ‘combat proven’…

Verder las ik ergens dat onze minister-president Rob Jetten ‘Gaza weg heeft gegeven’ in de onderhandelingen met de VVD…

Ik doe hierbij een beroep op Rob Jetten en op Dilan Yeşilgöz van de de VVD, beste Rob Jetten en Dilan Yeşilgöz, laat svp jullie hart spreken. Rob, je was bij de Rode Lijn demonstratie van Oxfam en anderen… Geef je geweten niet weg, denk svp aan de Palestijnse kinderen. Aan alle kinderen in de wereld. Laat er vrede zijn.

Denk aan de kinderen! Stop het doden. Laten we het leven koesteren. En laten we eens kijken wat er gebeurt als we massaal water, eten en medische hulp gaan uitdelen in Gaza in plaats van het uitvoeren van bombardementen. Dat de trucks met eten, drinken en medische hulp die staan te wachten aan de grens met Gaza spoedig in grote getalen mogen binnenrijden. En als we de zachte krachten in Gaza en overal ter wereld steunen.

Laten we het leven koesteren en laat er wereldvrede zijn. En laat alle regeringsleiders zich verenigen om klimaatverandering tegen te gaan. Het is tijd om te luisteren naar de zachte krachten en naar de ‘klimaatdrammers’.

Het is nu of nooit. Laten we zorgen voor elkaar en voor de natuur.

Voor: Een Wereld Waarin Alle Kinderen Kunnen Spelen.

PS: Toen ik de coördinator van Peace SOS Gaza schreef om me gelijk te vertellen als er gevechten uitbreken bij onze water of voedseldistributies, schreef hij dat er niet onlangs gevechten bij onze distributies waren. Al is dat in het verleden ook bij Peace SOS Gaza wel eens gebeurd in de periode vorig jaar toen er een nog grotere hongersnood heerste in Gaza.