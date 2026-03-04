Berendsen en Yeşilgöz denken aan inzet marineschip op de Middellandse Zee Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 210 keer bekeken • Bewaren

Op verzoek van de Fransen zal Nederland mogelijk het luchtverdedigings- en commandofregat Zr. Ms. Evertsen naar de Middellandse Zee sturen. Dat schrijven de ministers Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken) en Dilan Yeşilgöz (Defensie) aan de Tweede Kamer. Het ANP meldt:

“Parijs wil dat dit schip het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle in het oosten van de Middellandse Zee gaat ondersteunen. De Evertsen maakt op dit moment al onderdeel uit van het vlootverband dat met de Charles de Gaulle vaart. Maar voor een inzet in het oosten van de Middellandse Zee is politieke toestemming nodig. Frankrijk wil het vliegdekschip daar inzetten om mee te helpen de handel en de aanvoer van olie en gas te beschermen.”

Door de oorlog in Iran is de aanvoer van olie en gas in de problemen gekomen. Als gevolg daarvan stijgen de prijzen. De Iraanse Revolutionaire Garde claimt de Straat van Hormuz, een belangrijke doorvoerroute voor het vervoer van olie en gas, compleet onder controle te hebben. Donald Trump beloofde dinsdag nog dat de Amerikaanse marine olietankers in de Golf zou beschermen en begeleiden.