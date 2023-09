Bepaalde mannen denken vaak aan het Romeinse rijk Kijk Nou • Vandaag • leestijd 2 minuten • 253 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Manuel Rodríguez Grandjean

Mannen fantaseren graag over het Romeinse rijk. De VRT wijdt een artikel aan het fenomeen dat is ontstaan omdat op sociale media vrouwen worden aangemoedigd bij hun mannelijke partner - indien aanwezig - te informeren hoe vaak die aan het Romeinse rijk denkt. Geheel in de stijl van internet-memes wordt daar aan toegevoegd 'het antwoord zal je verbazen'.

Wie ook dagelijks aan het Romeinse Rijk denkt, is Jelle De Beule. Vanochtend lag hij nog in zijn bed een boek over de val van het Romeinse Rijk te lezen. In zijn living hangt een kaart van het Romeinse Rijk en op zijn kamer prijkt een foto met zijn vrouw aan het Colosseum. "Ik denk dat mijn familie er nu ook dagelijks over nadenkt." (…) Volgens hem zit ook het clichébeeld van mannelijkheid dat het Romeinse Rijk uitstraalt er misschien ook voor iets tussen. "Oorlog voeren en macht, dat heeft wel iets machismo. Dat zijn geen dingen waar ik op kick, maar ik kan wel inzien dat mannen er daardoor mee bezig zijn."

Een enkeling weet dan ook echt het een en ander van het Romeinse rijk.

De Vlaamse publieke omroep begeleidt het artikel met een clipje van de rechts-nationalistische politicus Bart de Wever die aan zijn zoon vraagt hoe vaak hij aan het Romeinse rijk denkt.