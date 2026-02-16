Beoogd staatssecretaris Nathalie van Berkel is voorgoed uitgeteld Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 1316 keer bekeken • Bewaren

De loopbaan van de beoogd staatssecretaris Financiën, Nathalie van Berkel, is voorbij nog voor ze begonnen is. Ook naar haar oude functie kan zij niet meer terug. Als U of ik ergens solliciteren op grond van niet bestaande diploma's dan verliezen we onze baan zodra dat uitkomt. Het is namelijk bedrog. Ongetwijfeld krijgt Van Berkel nu een signaal niet op het aanstellingsgesprek met Rob Jetten te verschijnen. "De eer aan jezelf houden", heet dat ten onrechte want het is een publieke afgang van jewelste.

De eerste bewindspersoon die uit beeld verdween nadat uitkwam dat hij valselijk boogde op een academische titel was Charl Schwietert, een tv-verslaggever van de KRO. Drie dagen na zijn aantreden in het kabinet Lubbers I moest hij het veld ruimen omdat hij ten onrechte de titel drs. voerde. Ook deed hij zich voor als luitenant b.d. terwijl hij het bij de krijgsmacht nooit verder had gebracht dan korporaal.

Nu treedt Nathalie van Berkel in zijn voetsporen. De Volkskrant, die haar op het spoor kwam, gebruikt nogal vriendelijke termen zoals 'oppoetsen'. Ze heeft in werkelijkheid de boel keihard belazerd. Als je in Nederland beweert dat je iets gestudeerd hebt, mag men er vanuit gaan, dat de opleiding ook leidde tot een diploma of graad. Zo niet, dan is die mislukt. Vroeger wezen wij zo iemand aan als een gesjeesde student. Dat was al het geval als je niet verder was gekomen dan een kandidaats, het equivalent van wat ze tegenwoordig aanduiden als een universitaire bachelor.

Binnenkort zal wel uitkomen of Van Berkel ook haar andere banen heeft verkregen dankzij het sjoemelen met diploma´s. Hoe dan ook, voor haar geldt: inpakken en wegwezen.

Dit alles is mede het gevolg van de buitengewoon overdreven waarde die men de laatste halve eeuw in Nederland hecht aan diploma´s, titels en graden. In de praktijk blijken zij meer waard dan know how. Dit brengt mensen zonder deze begeerlijke documenten ertoe dan maar hun toevlucht te nemen tot verzinsels. En dat terwijl een Nathalie van Berkel er juist meer eer mee had kunnen inleggen als zij er openlijk mee pronkte op basis van haar havo-diploma de top van het UWV te hebben bereikt. Dit zonder papiertjes uit het hoger onderwijs.

Een halve eeuw geleden moest ik wel eens een vergadering notuleren die voornamelijk bestond uit rectores magnifici van de Nederlandse universiteiten. Voorzitter was de hoofddirecteur van het Bouwcentrum, K.L. de Vries. Deze deeldde de aanwezigen regelmatig mede dat hij zes jaar lagere school had. Of ze maar kort en bondig wilden zijn. De rectores magnifici beefden voor K.L. de Vries. Zij begrepen dat deze totale self made man zich geen knollen voor citroenen liet verkopen, vooral niet als ze met academische taal waren opgepoetst.

Die keuze heeft Nathalie van Berkel niet gemaakt. Dat wordt haar ondergang. En terecht. Ze heeft bewezen dat ze niet te vertrouwen is.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo´n schandalige compensatie is geboden voor het toestaan van nieuwe winningen.

