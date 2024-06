Beoogd NSC-minister in extreemrechts kabinet Eppo Bruins zegt lidmaatschap ChristenUnie op

"Om verwarring te voorkomen en de ChristenUnie de mogelijkheid te geven vrijuit oppositie te voeren, heb ik besloten, voordat ik beëdigd word, mijn lidmaatschap op te zeggen", dat heeft oud-CU-Kamerlid Eppo Bruins laten weten aan het Nederlands Dagblad. Bruins wordt minister van Onderwijs namens NSC, wat direct tot afkeuring van CU-leider Mirjam Bikkers leidde. "Hij zit er in elk geval niet namens ons", aldus Bikker direct na de bekendmaking.

PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie, riepen Bruins al op om zijn CU-lidmaatschap op te zeggen. "Niemand is groter dan onze partij en het zou hem sieren als hij zijn lidmaatschap opzegt of NSC laat weten dat hij toch niet meedoet. Dit is geen CU-kabinet", aldus PerspectieF.