Beoogd minister Reinette Klever (PVV) is ook volgens de AIVD een rechtsextremist

Reinette Klever, beoogd minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp namens de PVV, is ook volgens de AIVD-definitie een rechtsextremist. Zoveel bleek nog eens tijdens de hoorzitting van Klever in de Tweede Kamer vrijdagmiddag. Daar bleef de PVV’er een keur aan extreemrechtse uitspraken en symboliek verdedigen.

Klever is door de jaren heen een vurig verspreider van de omvolkingstheorie gebleken, een complottheorie die zijn oorsprong vindt bij de nazi’s. Tijdens de hoorzitting werd haar gevraagd naar het gebruik van die term, en werd ze erop gewezen waar die vandaan komt. Dat was aan Klever niet besteed, zij hield vol dat het simpelweg een demografische term is en geen theorie. Klever bleek niet van plan het gebruik van die term terug te nemen.

Datzelfde geldt voor een tweet uit het verleden waarin ze schreef dat asielzoekers ziektes als tbc, polio en hepatitis meenemen, opnieuw een fraai staaltje naziretoriek. Volgens Klever zelf “een pleidooi om mensen te screenen en ervoor te zorgen dat ze alsnog die inenting krijgen”.

Klever werd ook bevraagd over de prinsenvlag, ook wel de NSB-vlag, die ze meer dan eens heeft opgespeld. Die heeft volgens haar een “speciale betekenis”. Namelijk dat haar voorouders “vanuit Duitsland met Willem van Oranje mee [kwamen] om Nederland te helpen bevrijden van de Spaanse bezetting”. Wat natuurlijk lariekoek is, een beetje hetzelfde als een swastika op je bovenarm tatoeëren en zeggen dat je een groot liefhebber bent van de geschiedenis van de Indusbeschaving.

Tijdens de hoorzitting kwamen meerdere Kamerleden toch nog even terug op de omvolkingstheorie. Want hoe zat het met de maar liefst zeventien keer dat bij omroep Ongehoord Nederland, waar Klever bestuurslid is, die term gebruikt werd. Stephan van Baarle (DENK) probeerde het nog eens: vond Klever die bij nader inzien niet racistisch? “Het label racistisch, dat deel ik niet met u”, vond Klaver.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) denkt daar toch anders over. Die schrijven in een definitie van rechts-extremisme:

Kenmerkend voor rechts-extremistische groepen is de boodschap dat er in Nederland sprake is van bewuste 'omvolking': een duistere Joodse macht zou massamigratie aanwakkeren om in westerse landen de witte bevolking te verzwakken of te vervangen. Hiervoor zou de 'linkse elite' van overheid, rechtspraak, media en wetenschap ingezet worden. Deze feitelijke onjuiste complottheorie staat internationaal bekend als the great replacement.