Beoogd bondskanselier Merz opent deur voor AfD-steun bij migratievoorstellen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 112 keer bekeken • bewaren

Ingrijpende plannen voor grenscontroles en detentie van migranten stuiten op zware kritiek in Duitsland en Europa.

De CDU/CSU heeft een reeks strenge moties voor de migratiepolitiek gepresenteerd die deze week in de Bondsdag worden ingediend. De plannen omvatten onder meer permanente grenscontroles, het weren van migranten zonder geldige papieren en dagelijkse deportaties. Hoewel deze maatregelen volgens de partij de veiligheid moeten versterken, zorgen ze voor grote verdeeldheid binnen Duitsland, mede door de mogelijke indirecte steun van de rechts-populistische AfD.

De plannen: strenger beleid aan de grenzen

De CDU/CSU pleit voor een faktisches Einreiseverbot. Dit „feitelijk inreisverbod“ duidt op een maatregel waarbij de toegang tot een land in de praktijk wordt verhinderd, zonder dat er formeel een algemeen inreisverbod is ingesteld. Het geldt voor alle mensen zonder geldige documenten, ongeacht of ze asiel aanvragen. Daarnaast moeten afgewezen asielzoekers onmiddellijk in detentie worden geplaatst. Om dit om te zetten pleit de partij voor een aanzienlijke uitbreiding van het aantal beschikbare plaatsen, waarbij zelfs gebruik gemaakt moet worden van leegstaande kazernes en containerwoningen.

Ook wil de CDU/CSU dat de Bundespolizei meer bevoegdheden krijgt, zoals het direct aanvragen van detentiebevelen voor uitzetting. Deze maatregelen zijn onderdeel van een vijfpuntenplan dat CDU-leider Friedrich Merz wil doorvoeren om „de controle over migratie terug te winnen.“ Volgens Merz is er sprake van een „nieuwe dimensie van geweld,“ verwijzend naar incidenten zoals de recente dodelijke steekpartij in Aschaffenburg.

Kritiek op de plannen

Regeringspartijen SPD en Groenen hebben scherpe kritiek geuit op de plannen. Ze zijn volgens hen in strijd zijn met de Duitse grondwet en Europese regelgeving. SPD-voorzitter Saskia Esken noemde het plan van Merz een „chantagepoging.“ Ze stelt dat de voorstellen onrealistisch zijn en indruisen tegen internationale verplichtingen, zoals het asielrecht.

Bovendien bekritiseren de SPD en Groenen dat de CDU/CSU mogelijk afhankelijk wordt van steun van de rechts-populistische AfD om een meerderheid te behalen. Hoewel Merz stelt dat de AfD geen partner is, zou hun indirecte steun niet worden geweerd. De CDU/CSU heeft daarbij ook de steun nodig van de liberale FDP en de populistische BSW.

FDP: steun om de AfD te verzwakken

Christian Lindner, leider van de FDP, roept SPD en Groenen op om de voorstellen van de CDU/CSU te steunen. Volgens hem is dit noodzakelijk om de AfD „de wind uit de zeilen te nemen.“ Lindner benadrukte dat de SPD en Groenen verantwoordelijk zijn voor het mislukken van zijn eerdere oproep tot samenwerking tussen alle democratische partijen op het gebied van migratie.

De rol van de AfD: een omstreden partner

De CDU/CSU uit in hun eigen voorstel expliciete kritiek op de AfD. De partij zou „angst en zorgen“ over migratie misbruiken om haat te zaaien en samenzweringstheorieën te verspreiden. Tegelijkertijd staat de deur open voor indirecte steun van de AfD bij de stemming en dat zorgt voor veel controverse. Friedrich Merz benadrukt dat de AfD geen politieke partner is, maar zegt tegelijkertijd dat hij niet kijkt naar welke partijen zijn voorstellen steunen.

Internationale zorgen over samenwerking met extreemrechts

De mogelijke samenwerking met de AfD baart ook in andere Europese landen zorgen. De partij wordt in veel kringen beschouwd als extreemrechts en anti-democratisch. De kritiek op de plannen van Merz groeit, niet alleen vanwege de inhoud, maar ook vanwege de politieke implicaties die deze samenwerking kan hebben.

Wat staat er op het spel?

De stemming in de Bondsdag wordt gezien als een lakmoesproef voor de CDU/CSU en hun politieke strategie richting de Bondsdagverkiezingen. De voorstellen raken aan de kern van het Duitse debat over migratie, veiligheid en de samenwerking tussen democratische en extremistische partijen. Wat de uitslag ook wordt, de gevolgen zullen voelbaar zijn, zowel binnen Duitsland als in de rest van Europa.

Dit artikel verscheen eerder op duitslandvandaag.com