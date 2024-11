Benoem het: Feyenoord wordt steeds meer een fascistenbende Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 3175 keer bekeken • bewaren

Het wordt tijd dat de bezem door deze zwijnenstal gaat.

Binnen Feyenoord heeft een gewelddadige supportersgroep met de naam Rotterdam Radicals vrij spel. Ze rammen erop los als iets ze niet bevalt. Ze zijn openlijk homofoob en antisemitisch zoals blijkt uit spandoeken als "Hitler onze vorst. Vergass Paul v. Dorst. KK Flikker, KK Jood". Wie ze te na komt krijgt te maken met bedreigingen of brandbommen voor de deur. De NRC en het BNNVARA-team van BOOS deden onderzoek naar het reilen en zeilen van de Radicals. Ze ontdekten dat het bestuur van Feyenoord deze club – die zelfs een fanshop heeft – eerder faciliteert dan in bedwang houdt. De Radicals geven er volgens de Feyenoord Bobo's blijk van dat de maatschappij verhardt en dat is nu eenmaal een gegeven feit. Ook de gemeente Rotterdam en de politie onder leiding van Fred Westerbeke tonen zich gezien de ernst van de op structurele basis gepleegde feiten verrassend lankmoedig.

Na publicaties op BOOS en in de NRC richt de agressie van de Radicals zich tegen de onderzoeksjournalisten Bram Endedijk en Enzo van Steenbergen. Ook Tim Hofman moet sinds de uitzending van zijn reportage continu over de schouder kijken.

Het bestuur van Feyenoord zelf kwam met een verklaring vol zelfbewieroking waarin het "supportersbeleid" werd geroemd.

In de Feyenoord-hymne wordt gerept van "Geen woorden maar daden". Welnu, datzelfde bestuur heeft geprobeerd aangiftes tegen de Radicals te stoppen.

Het merkwaardige is dat niemand – ook de onderzoeksjournalisten niet – een poging doet de Radicals politiek te duiden zoals altijd wel gebeurt als geweld van welke aard dan ook met mediterrane types of moslims in verband kan worden gebracht. Toch is dat niet zo moeilijk: de Radicals hebben wel degelijk een levensbeschouwing: ze haten homo's en joden. Ze denken dat de wet voor hen niet geldt. Ze slaan iedereen die anders denkt dan zij van de straat, tenzij ze zorgvuldig hun mond houden. Ze weten het bestuur van Feyenoord met succes te intimideren. Anders waren ze al lang het stadion en de club uit geramd. Waar duidt dat op? Qua opzet en instelling zijn de Radicals één op één vergelijkbaar met de SA, Hitlers knokploeg. Ze koesteren nationaalsocialistische en fascistische ideeën. Ze propageren die actief. Ze staan te allen tijde klaar om die met geweld te onderstrepen.

De Radicals krijgen op een zodanige wijze ruim baan dat ze binnen de fanbase van Feyenoord kunnen optreden als rolmodellen. In feite worden zij normerend. De supporters worden door hun voorbeeld aangemoedigd hun gedrag en hun denkbeelden in meer of mindere mate over te nemen. Dat dit werkt, blijkt uit de spreekkoren op de tribunes. Daardoor wordt Feyenoord steeds meer een fascistenbende. Dat is een onmiskenbaar feit. Dat moet je benoemen. En vooral niet aankomen met laffe praatjes als zou dit teveel eer zijn voor domme types als de Radicals. Die zijn helemaal niet dom. Die hebben hun hersens bij elkaar. Die weten wat ze willen en zij maken het ook waar.

De onverschrokken Roze Kameraden bij wie niets hun hondentrouw aan Feyenoord kan aantasten, moeten het volgende beseffen: zij fungeren als schaamlap voor een foute organisatie en een bestuur zonder ballen dat deze karakteristiek mede dankzij hen aan het oog weet te onttrekken.

Het wordt tijd dat de bezem door deze zwijnenstal gaat. De kans dat dit gezien het huidige klimaat in het land gaat gebeuren, is helaas gering.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten niet dicht blijken. Tevens noem ik de PVV een uiterst rechtse partij.

