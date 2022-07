Benieuwd of de Amsterdamse gemeenteraad een rechte rug heeft als het gaat om Forum voor Democratie Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1710 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Steffen I

De RAI is al lange tijd de thuisbasis van FvD-bijeenkomsten. Jarenlang organiseerde de partij hier het partijcongres. Niet erg verrassend dus dat Forum onlangs de RAI uitkoos voor een bijeenkomst over de oorlog in Oekraïne. Heel veel woorden hoeven we er niet aan vuil te maken: de Russische ambassadeur mocht Poetin komen verdedigen, Poetin-vazal John Laughland was van de partij en zo nog wat mensen die nog nooit op enige Rusland-kritiek zijn betrapt. Het applaus klonk luid.

Wat is de functie van een congrescentrum, vraagt een tiental briefschrijvers aan de Amsterdamse gemeenteraad. Onder hen zijn Erik van Muiswinkel, Dolf Jansen, Emine Ugur en Laurens Jan Brinkhorst. De gemeente Amsterdam is aandeelhouder van de RAI. Mag je daar zomaar alles organiseren? Heeft de gemeente daar een mening over? Heeft men een poging gedaan deze bijeenkomst tegen te houden of te verplaatsen? Is zoiets in de toekomst weer mogelijk?

Deze discussie is niet nieuw. Een soortgelijk debat was er al in 2016, toen de Amsterdamse fracties van GroenLinks en SP vonden dat er grenzen zijn aan wat er in RAI kan worden georganiseerd. Het incident toen: een wapenbeurs. Er kwamen Kamervragen van D66, PvdA en SP bovenop. De gemeente bedacht dat het beter was de RAI-aandelen te verkopen. Dat blijkt nooit gebeurd. De briefschrijvers willen nu weten welke lessen er zijn getrokken.

Nuttige brief

Deze brief is erg nuttig. Natuurlijk kunnen we betwisten of een gemeente zich moet bezighouden met specifieke bijeenkomsten die in de RAI worden gehouden. Het is niet logisch de wethouder aan te vallen op het al dan niet doorgaan van de Huishoudbeurs, laat staan op de invulling ervan. Bij deelnemingen moet de gemeente zich terughoudend opstellen. Het ligt voor de hand dat het management van de RAI zelf de bedrijfsmatige beslissingen neemt.

Toch is dat te simpel: als de Nederlandse Volks Unie bijeen zou komen in de RAI vindt vrijwel iedereen dat ongewenst, ongeacht het aandeelhouderschap van de gemeente. Waar liggen de grenzen van de acceptabele politiek? Moeten we alles zomaar aanvaarden? Zijn er ook bijeenkomsten waarvan een aandeelhouder zou moeten zeggen: dat gaat ons te ver, daar werken wij niet aan mee? Als u zelf een congrescentrum zou hebben, verhuurt u dan een zaal aan Forum? Ik niet.

Partijen negeren deze kwestie omdat ze niet van cancelcultuur, deplatforming of beknotting van de vrije meningsuiting willen worden beticht. Laf, want FvD wordt met de dag extremer. Laat de Amsterdamse gemeenteraad maar eens hardop zeggen dat zo’n democratie-ondermijnende activiteit geen strobreed in de weg mag worden gelegd en dat de partij van een openlijke antisemiet van harte welkom is in de RAI om zijn complotpraat te verspreiden. Politici mogen niet eindeloos voor dit debat blijven duiken.

Op Twitter laat Thierry Baudet weten dat hij moet lachen om deze brief. Dat is toch echt als een boer met kiespijn. Binnenkort is zijn partij nergens meer welkom, te beginnen in de RAI.