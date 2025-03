Benetton en Mango laten rampslachtoffers in de steek Actueel • 11-09-2013 • leestijd 2 minuten • bewaren

Twintig kledingbedrijven weigeren te praten over compensatie voor rampen in Bangladesh... C&A, Primark en Zara willen wel betalen...

Benetton, Mango en Walmart zijn drie van de twintig kledingbedrijven die weigeren te praten over compensatie voor de slachtoffers van twee rampen met kledingfabrieken in Bangladesh. Dat heeft de Clean Clothes Campaign bekend gemaakt. Twaalf kledingmerken doen woensdag en donderdag wel mee aan besprekingen in Genève.

De gesprekken gaan over de rampen in Tazreen, waarbij 112 mensen omkwamen, en Rana Plaza (foto), waar 1133 doden zijn gevallen. Volgens Clean Clothes Campaign is langdurige compensatie voor de slachtoffers hard nodig:

De getroffen families moeten vechten om in de nasleep van deze rampen het hoofd boven water te houden. We horen dagelijks berichten over families die hun huis dreigen kwijt te raken of moeite hebben om de medische of psychologische hulp te krijgen die ze nodig hebben. Compensatie is een dringende zaak.”

Christa de Bruin van Schone Kleren Campagne , de Nederlandse tak van Clean Clothes Campaign, heeft geen goed woord over voor de houding van Benetton, Walmart en Mango:

“De slachtoffers van de brand in Tazreen wachten al meer dan acht maanden op een volledige schadevergoeding. Slachtoffers van Rana Plaza kunnen moeilijk overleven sinds het instorten van het gebouw in april. Benetton weigert naar de bijeenkomst te komen en Mango neemt nog steeds geen verantwoordelijkheid. Walmart, ’s werelds grootste bedrijf, zegt dat het geen volledige controle kan hebben over hun productieketen. Honderden families zijn hun kostwinnaar kwijtgeraakt en de overlevenden hebben verschrikkelijke verwondingen . Veel arbeidsters zijn hun baan verloren, om nog maar te zwijgen over de psychologische impact van deze rampen. Zij verdienen beter.”

Afgelopen weken werd via de sociale media de druk opgevoerd op kledingbedrijven om deze week aan te schuiven in Genève. Bedrijven die wel komen praten zijn onder meer C&A, El Corte Ingles, Primark en Zara-eigenaar Inditex. Verschillende kledingmerken, waaronder C&A, zegden afgelopen voorjaar al een compensatiebedrag toe. Tijdens de gesprekken nu wordt gekeken of die bedragen voldoende zijn voor de geleden schade, de medische kosten en de misgelopen inkomsten.

Volgens Clean Clothes Campaign is voor de slachtoffers van Rana Plaza 54 miljoen euro nodig en voor Tazreen 4,3 miljoen euro.