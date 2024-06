Ben jij al into the glucose goddess-methode?

Om de haverklap duikt er weer ergens een influencer op die claimt boek dé ideale manier te hebben gevonden om kilo’s kwijt te raken en "de beste versie van jezelf" te worden op een weergaloze manier die ervoor zorgt dat je gewoon alles kunt eten wat je wil, als je het maar in de juiste hoeveelheden doet. Of in de juiste volgorde. Dat laatste propageert "de glucose-goddess methode", en de Narsisters weten er alles van: 'Dat is zó'n vibe!'