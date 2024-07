Ben je als Nederlandse moslima met een hoofddoek vrij?

Fleur Agema zei dinsdagavond in een interview dat ze hoopt dat iedereen “die hoofddoek weer afzet en echt vrij is". Ben ik dan als Nederlandse moslima met een hoofddoek niet echt vrij? Wanneer ben je vrij? Wie bepaalt wanneer je vrij bent?

Artikel 6: Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.