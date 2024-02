Bemoeizuchtige boomer legt professionele golfspeelster wel even uit hoe ze moet slaan

Als een bepaald type man van middelbare leeftijd ergens in excelleert, dan is het wel mansplainen. Dat bleek recent weer eens toen Georgia Ball, een professionele golfspeelster, tijdens een trainingssessie advies kreeg van zo’n man.

De 26-jarige Ball legde op video vast wat er gebeurde. Zo kunnen we zien hoe zij rustig blijft terwijl de boomer buiten beeld uitlegt dat ze het helemaal verkeerd aanpakt. Haar tegenwerping dat ze probeert rustig te slaan, maakt geen indruk. De man blijft ‘advies’ geven en emmert ook nog even door over zijn jarenlange ervaring.