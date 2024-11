Belofte tot verhogen maximumsnelheid naar 130 blijkt dure misrekening met schadelijke gevolgen

Sommige kiezers houden niet van moeilijk doen en laten zich makkelijk paaien. Met het verhogen van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur bijvoorbeeld. Iedereen kan bedenken dat het alleen al vanwege het milieu een schadelijke maatregel is maar nu blijken de kosten nog eens veel hoger dan bedacht.

Hard rijden heeft een prijs, niet alleen in verkeersveiligheid maar ook in bijvoorbeeld de kosten van asfalt. Als de snelheid verhoogd wordt, slijt het wegoppervlak sneller. Ook moet er om de haastige automobilist enkele minuten tijdwinst te bezorgen dubbellaags zoab worden aangelegd. Dat zijn dure grappen. De Telegraaf meldt een strop van tientallen miljoenen euro's .

En dan komen er nog andere kosten bij. Wie hard rijdt, veroorzaakt meer geluidsoverlast voor anderen. Er zijn extra maatregelen nodig om dat effect te doen want permanente herrie is slecht voor de gezondheid van mens en dier.

De krant schrijft dat als gevolg van de bijkomende problemen in ieder geval één traject, tussen Groningen en Duitsland, is afgevallen als kanshebber voor de 130-verslaafden.

Rijkswaterstaat waarschuwde begin oktober dat een stuk van de snelweg A7 uit zijn zogenoemde geluidproductieplafond zou lopen als verkeer 130 km/u zou rijden. Dat mag niet: Rijkswaterstaat is wettelijk gehouden dat te voorkomen. Dat zou echter een bak met geld kosten en extra hinder door wegwerkzaamheden opleveren. Het stuk snelweg werd vijf dagen later niet gepresenteerd als optie om 130 km/u te rijden door minister Madlener.

Rijkswaterstaat presenteerde vervolgens drie opties; de snelheidsverhoging niet invoeren, volgend jaar al stil asfalt neerleggen of dat te doen als de herriegrens bereikt is. Zowel nu als later het asfalt vervangen zou miljoenen extra kosten. Plannen moesten worden aangepast, er zou vaker onderhoud nodig zijn en in één geval zou zelfs prima asfalt vroegtijdig worden weggefreesd. Het stuk weg viel vooralsnog af, al kijkt het ministerie nog altijd of niet tóch op meer plaatsen 130 km/u mogelijk is.