Belgische schrijfster ontdekt dat Amazon een biografie over haar verkoopt, geschreven door AI

De in België wereldberoemde en internationaal gelauwerde culinair schrijfster Regula Ysewijn ontdekte bij toeval dat onbekenden een biografie over haar hebben gemaakt en die verkopen via Amazon. Alles aan het boek is gemaakt met AI. Tegenover De Standaard verklaart ze dat ze nog het meest geschrokken is van de coverfoto. Ysewijn, die deelneemt aan het populaire tv-programma Bake Off Vlaanderen, is een opvallende verschijning. Met dat karakteristieke uiterlijk heeft AI korte metten gemaakt.

"De coverfoto deed me nog het meeste schrikken, die maakt me echt boos. Ik herken het beeld dat door de AI-machine ging. Ze hebben me plots doodgewoon gemaakt. Mijn ietwat ongewone kapsel is verdwenen, net als mijn leuke kledingstijl. Mijn tanden zijn plots perfect en mijn wenkbrauwen zijn rechtgetrokken. Alles waar ik voor sta: jezelf zijn en niet buigen voor verwachtingen, haalt die foto onderuit. Alsof ik er niet als mezelf zou mogen uitzien op de cover van mijn biografie. Dat is echt beledigend. Ik ben boos en weet zelfs niet op wie - als het al op een persoon is en niet gewoon een computer."

In het deel van het boek dat ze las zag ze ook foute informatie staan. Volgens Ysewijn willen de 'makers' achter de biografie wellicht de juridische wateren testen. Ze vermoedt dat ze is gekozen omdat ze wel bekendheid geniet maar geen AAA-beroemdheid is. Ze gaat geen juridische stappen ondernemen aangezien dat te veel kosten met zich meebrengt.

Volgens juridische experts valt er niet direct iets tegen dergelijke boeken te ondernemen, behalver als ze onjuiste informatie bevatten die schadelijk is. Ook aan de coverfoto valt wel wat te doen omdat die mogelijk valt onder de bescherming van het portretrecht. Het aantal boeken dat met AI 'geschreven' wordt, neemt in rap tempo toe.