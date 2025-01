Belgische politie pakt extreemrechtse tiener op vanwege aanslagplannen

Bij een huiszoeking heeft de politie wapens en computermateriaal in beslag genomen, meldt het parket. Demissionair minister van Justitie Paul Van Tigchelt maakt zich zorgen om de toenemende radicalisering bij jongeren. “Op dit moment zien we dat 1 op de 3 verdachten die opduiken in terreurdossiers waarin sprake is van geweld, minderjarig is”, zei hij in het parlement. “Dat is een verontrustende toename.” Experts stellen dat jongeren online snel kunnen radicaliseren.