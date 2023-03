Belgische politie moet bezuinigen op energiekosten, politiewagens mogen maximaal 100 km/u rijden

De Belgische federale politie voert een aantal drastische maatregelen door om de torenhoge energiekosten. te beperken. Zo mogen politiewagens op de snelweg niet harder rijden dan 100 km per uur. In België is de maximumsnelheid voor snelwegverkeer 120. Als er sprake is van operationele noodgevallen mogen ze overigens wel harder rijden. Dat meldt De Morgen.