Belgische ministers willen dat Israël geweerd wordt van Songfestival als wreedheden voortduren

De christendemocratische minister van Media in de Vlaamse regering wil dat Israël uitgesloten wordt van deelname aan het Eurovisiesongfestival "zolang het offensief in Gaza zoveel burgerslachtoffers maakt". Benjamin Dalle vindt het gewelddadige gedrag van Israël niet te rijmen met de aard van het festival. "Een dergelijk prachtig, verbindend feest vieren samen met een deelnemer die op deze schaal het internationale humanitaire recht en de kinderrechten schendt, dat kan niet door de beugel."

Ook de Waalse minister van Cultuur, Bénédicte Linard van de groene regeringspartij, heeft zich uitgesproken voor het weren van de Israëlische vertegenwoordiging op het feest. "Net zoals we hebben gedaan voor Rusland, dat werd uitgesloten van sportcompetities en het songfestival na de invasie van Oekraïne, vind ik persoonlijk dat Israël moet worden uitgesloten van Eurovisie tot het een einde maakt aan de flagrante schendingen van het internationaal recht in Gaza." De minister verzoekt dat Franstalige publiekje omroep van België, de RTBF, dat standpunt over te brengen bij de European Broadcasting Union (EBU), organisator van het Europese tv-evenement dat meer dan 160 miljoen kijkers trekt, oftewel zo'n twee procent van de totale wereldbevolking. "Het is aan de organisatoren om de verantwoordelijkheid te nemen om de deelname van Israël te verbieden zolang de oorlog in Gaza voortduurt", aldus Linard bij de VRT. "Het is niet aan België om zich terug te trekken uit een evenement waar Israël aan deelneemt."