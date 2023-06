Belgische minister knijpt haar neus dicht bij verhaal van Vlaams Belang

De Belgische minister Zuhal Demir heeft haar neus dichtgeknepen toen Stefaan Sintobin van Vlaams Belang een verhaal afstak in het Vlaamse parlement. Dat viel niet in goede aarde bij de volksvertegenwoordiger van de racistische partij, schrijft HLN . “Maar allez zeg, wat een belachelijke reacties allemaal. Een pilletje te veel genomen vanmorgen ofzo”, foeterde hij.

“Demir vertelt daarop hoe ze als kind thuis “die boekskes van Vlaams Belang en Vlaams Blok” kreeg. “Daar stonden die vliegtuigen in. Dat ging over mij. En dat ging over mijn vader. Terug naar eigen land.””