Belgische federale politie valt kantoren VRT binnen

Sinds november 2020 loopt er een justitieel onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij de VRT-top. Die zouden bestaan uit het niet naleven van aanbestedingsregels en belangenverstrengeling. Dat eerste onderzoek gaf aanleiding tot een vervolgonderzoek, wat er nu toe heeft geleid dat de recherche gebouwen van de VRT is binnengevallen. Daarbij zijn documenten in beslag genomen en zijn er mensen verhoord. Niet duidelijk is wat er is meegenomen en waarnaar exact gezocht werd.