Belgische Europarlementariër legt gedrag terreurstaat VS genadeloos bloot: Waar blijft Europa?

Van de VS zelf hadden we niets anders hoeven verwachten, zegt Botenga. Het gaat hier immers om een land dat verantwoordelijk is voor het ontvoeren en vermoorden van miljoenen mensen in het Midden-Oosten, dat gevangen martelde in geheime gevangenissen, kinderen en bruiloften bombardeerde en vandaag de dag de genocide op en etnische zuivering van miljoenen Palestijnen propageert. Kortom, een terreurstaat. En waar blijft Europa?