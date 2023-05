Belgische corpsleden krijgen werkstraffen en boetes na student Sanda Dia via ontgroening te hebben gedood

27 mei 2023 - 7:58

@ michellekepen Jij schrijft: dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat we hier met een ouderwets staaltje klassenjustitie te maken hebben. Dat is natuurlijk een rare constatering. Niet de achtergrond van de ouders bepaald of er sprake is van klassenjustitie. Dan moet je dat kunnen onderbouwen. Er is iets anders aan de hand. Ook de daders van de moord in Spanje die als groep een jongen doodschopten komen er gemakkelijk van af. Slechts 1 deelnemer is specifiek aangewezen als dader. Volgens mij zijn die zaken in zekere zin vergelijkbaar. Er wordt gekeken naar de bewijslast voor 1 specifieke actie van 1 van de deelnemers en die is nauwelijks specifiek te maken bij een dergelijk groepsoptreden. Dus komen daders er vaak gemakkelijk mee weg. In dit belgische geval zal aangetoond moeten worden dat 1 specifiek groepslid verantwoordelijk is voor iets specifieks dat geleid heeft tot de dood. Het toedienen van de visolie zou kunnen maar dan moet er slechts 1 zijn die dat deed. Volgens mij is dit meer een lelijke leemte in het westerse rechtssysteem dan klassenjustitie.