Belgische blokkeerboeren richten voor 'tientallen miljoenen euro's' schade aan

Boze boeren hebben met hun landbouwwerktuigen de toegang tot het havengebied van Antwerpen geblokkeerd. Slechts mondjesmaat laten ze het werkverkeer toe tot het gebied dat van vitaal belang is voor de economie. Er ontstaan door het gedrag van de boeren zeer lange files en bedrijven in het gebied ondervinden grote hinder.

"De blokkades hebben maximale impact op de bedrijven", zegt Stephan Vanfraechem van Alfaport, de werkgeverskoepel voor de Antwerpse haven. "Alles loopt in de soep, zowel op linkeroever als rechteroever. Het is één grote chaos", bevestigt Pieter Leuridan van Voka Antwerpen. Het protest verloopt niet gecoördineerd. Vanfraechem: "Boeren verplaatsen zich voortdurend en zetten spontaan filterblokkades op bij strategische punten in de haven. Belangrijke bruggen en sluizen zijn geblokkeerd. Er is absoluut geen sprake van een vlotte doorgang van goederen en mensen."