België verhoogt leeftijd voor reservisten naar 67 jaar om tekort aan militairen aan te vullen Actueel 25-02-2026 • leestijd 1 minuten • 3129 keer bekeken • Bewaren

België kampt met zo’n hoge nood aan militairen om het land te verdedigen dat de leeftijd voor reservisten met meer dan 40 jaar wordt verhoogd. Momenteel mogen burgers die op vrijwillige basis en in hun vrije tijd in het leger willen dienen bij aanmelding niet ouder zijn dan 35. De regering wil de maximumleeftijd voor reservisten nu oprekken naar 67 jaar. Defensie hoopt dat daardoor meer mensen zich melden.

Minister van Defensie Theo Francken (N-VA) reageert tevreden op het optrekken van de leeftijdsgrenzen. “In de huidige veiligheidscontext is een sterke en inzetbare reserve geen luxe, maar een noodzaak. Ik ben tevreden dat de commissie dit belangrijke amendement heeft gesteund. Reservemilitairen spelen een cruciale rol, zowel bij de bescherming van ons grondgebied als bij de ondersteuning van het actieve kader. Met deze aanpassing maken we het mogelijk dat gemotiveerde en competente mensen zich langer kunnen engageren voor onze veiligheid”, zegt hij.

In Nederland is sprake van een toenemende belangstelling voor de vrijwillige militaire dienst sinds ook prinses Amalia en koningin Máxima zich gemeld hebben als reservist. In Nederland ligt de maximumleeftijd om je te melden als reservist op 55. De Nationale Reserve is een legeronderdeel dat in tijden van spanningen of oorlog vooral wordt ingezet om binnenlandse objecten te beschermen tegen sabotage en eventuele onrust onder de bevolking te beteugelen.