België kocht peperdure F-35 straaljagers, nu blijkt het land te klein om ze te gebruiken

België heeft eindelijk de eerste vier F-35 toestellen ontvangen, voorheen bekend als JSF. Dat had nog wat voeten in aarde omdat een van de toestellen op de Azoren strandde en daar gerepareerd moest worden. De ontvangstceremonie werd daarom met drie toestellen gehouden.

Maar nu is de situatie nog erger. Belgische piloten blijken niet in het eigen luchtruim te kunnen trainen met de toestellen. Er is niet aleen te veel burgerluchtvaart boven het kleine grondgebied maar ook zijn er beperkingen vanwegen industriegebieden en dichtbevolkte regio's. De Belgische minister van defensie heeft contact opgenomen met andere landen, Nederland, Noorwegen en Italië, om te zien of daar geoefend kan worden.

België had 30 overbodig geworden F-16 toestellen toegezegd aan Oekraïne. Die levering wordt met minstens een tot anderhalf jaar vertraagd. Want nu de spanning in Europa stijgt en een nieuwe oorlog verre van denkbeeldig is moet de eigen luchtverdediging wel op orde zijn.