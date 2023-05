België introduceert het op groen zetten van verkeerslichten via app

De Vlaamse overheid gaat met behulp van apps verkeerslichten 'intelligenter' maken. Dat wil zeggen dat het rode stoplicht niet onnodig blijft branden terwijl er geen gevaar is. De overheid gaat daartoe in zee met onder meer Flitsmeister, een app die weggebruikers waarschuwt voor flitscamera's die de verkeersregels handhaven.

Zodra je een kruispunt met die intelligente verkeerslichten nadert, gaat er via je app en de cloud een seintje naar een grote computer die die verkeerslichten aanstuurt. Een eenvoudig voorbeeld: ’s Nachts heeft een hoofdweg vooral groen, de zijstraten slechts heel even groen: kom je met zo’n app vanuit de zijstraat aanrijden, dan kan je meteen groen krijgen. Op voorwaarde dat er dan op de hoofdweg ook geen verkeer is.