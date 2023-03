België grijpt in: premier Wilmès wil nieuwe lockdown voorkomen

28 jul. 2020 - 13:06

[Daar is De Hond overigens ook achter inmiddels] Daar hadden we Maurice niet voor nodig. Er is altijd gezegd (in februari al): coronavirussen gedijen goed in kou (daarom ook grotere kans op griep in de winter) en besmetting vindt (mede) plaats via de lucht. Daarnaast zeiden Osterhaus én RIVM al eerder: een andere reden dat virusbesmettingen in de zomer lager zijn kan heel goed verband houden met meer buitenshuis zijn. Dat Maurice alles een beetje halfzacht bij elkaar googlet en dan roept: "NEDERLAND, DOE WAT IK ZEG!!!" gaat me wat ver....