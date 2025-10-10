België: dreiging voor Wilders was minder groot dan voor premier De Wever Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 584 keer bekeken • bewaren

De dreiging van de in België opgepakte terreurverdachten tegen Geert Wilders was minder groot dan die tegen de Belgische premier Bart De Wever. Dat meldt VRT NWS. De Wever ging vrijdag gewoon aan het werk, Wilders besloot zijn campagne op te schorten. Dat wil zeggen: hij doet niet mee aan debatten met andere lijsttrekkers, maar blijft wel tweets versturen.

De PVV-leider zegde vrijdagmiddag het debat op NPO Radio 1 af. Het aanbod om via de telefoon of op een andere wijze aan de uitzending deel te nemen, sloeg hij eveneens af. Als gevolg daarvan debatteerden Frans Timmermans, Dilan Yesilgöz en Henri Bontenbal zonder hem.

Wilders laat bovendien verstek gaan bij het RTL-debat op zondag. RTL heeft Wilders aangeboden om via een live-verbinding mee te debatteren, maar daar heeft hij wederom geen oren naar. Volgens de PVV is die technische oplossing “geen optie”, meldt NU.nl.

“De NCTV heeft mij zojuist bevestigd dat ik, door de gisteren gearresteerde verdachten van de verijdelde aanslag op de Belgische premier, ook ben genoemd als doelwit”, schrijft Wilders vrijdag op X. “De NCTV verwacht geen ‘restdreiging’, maar ik heb hier zelf een slecht gevoel bij en dus schort al mijn campagne activiteiten voorlopig op.”

Recent liet de PVV-leider nog weten weinig waarde te hechten aan de NCTV. In het recente Kamerdebat over de extreemrechtse rellen in Den Haag hield Bontenbal hem voor dat de NCTV waarschuwt dat extreme politici het gedachtengoed van de extreemrechtse relschoppers normaliseren. “Ga weg met uw NCTV-boekje”, reageerde Wilders. Ook zei hij: “Ik blijf doen wat ik doe. Mensen zijn woest. Dat moet zich hier vertalen in het parlement. Wat de AIVD of de NCTV ook zeggen.”