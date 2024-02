België: Code Oranje voor luchtweginfecties, mondkapjes weer op

"Code oranje staat voor een toegenomen viruscirculatie, met een relatief zware ziekenhuisbelasting", licht Sciensano-viroloog Steven Van Gucht toe in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Uitzonderlijk is het echter niet, je kan code oranje deze tijd van het jaar verwachten." (...) Er worden een aantal maatregelen aanbevolen om de meest kwetsbaren (onder meer 65-plussers, mensen met hart- en vaatziekten, diabetes, longziektes of kanker) extra te beschermen. Naast de gekende basisaanbevelingen (handen wassen, niezen in een zakdoek, goed ventileren en thuisblijven als je ziek bent) worden voor bepaalde groepen mondmaskers aangeraden.

Het betreft vooral griepgevallen. Het coronavirus dat in december aan kracht won is inmiddels weer op zijn retour. Ook de verspreiding van de gevreesde mycoplasmabacterie die longontsteking kan veroorzaken en dit seizoen tien keer zo vaak voorkwam als gebruikelijk, is aan het afnemen. Van Gucht verwacht dat de besmettingsgolf over enkele weken is uitgeraasd.