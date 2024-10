België bindt strijd aan met buitenlandse bestuurders onder invloed: levensgevaarlijk en nu ook peperduur Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie onder invloed van drugs of drank achter het stuur stapt, is sowieso al levensgevaarlijk bezig. Voor degenen die dat over de grens in België willen doen, wordt dat vanaf 1 januari ook nog eens een behoorlijk prijzige onderneming. Vanaf die datum voeren de zuiderburen namelijk een zerotolerance beleid in voor buitenlandse bestuurders die op die manier de wegen onveilig maken.

Wie betrapt wordt achter het stuur onder invloed van drugs of drank komt er nu nog vanaf met een geldboete. Het gebeurt nu nog te vaak dat buitenlandse automobilisten die simpelweg niet betalen en de Belgische overheid heeft maar weinig dwangmiddelen om dat geld alsnog te krijgen. Alleen in 2023 werden zo’n 4600 buitenlandse bestuurders betrapt op alcohol- of drugsgebruik, zo meldt de VRT.

Om dat probleem terug te dringen geldt dat vanaf 1 januari direct een borgsom betaald moet worden van 1.260 euro, de minimumboete, inclusief gerechts- en andere kosten voor bestuurders die voor de eerste keer betrapt worden onder invloed. Wie dat bedrag niet direct aftikt, zal voor ten minste 96 uur zijn auto moeten achterlaten. Als er na die periode nog steeds niet betaald is, wordt de auto definitief in beslag genomen. Ook buitenlandse bestuurders die een speekseltest of bloedproef weigeren krijgen direct de keuze uit het betalen van de borg of het achterlaten van de auto.

‘Zo gaan we straffeloosheid tegen. Voor buitenlandse bestuurders wordt het immers veel moeilijker om de dans te ontspringen en hun boete niet te betalen na een veroordeling’, aldus minister van Justitie Paul Van Tigchelt.