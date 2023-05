Belgen willen Bevrijdingsdag terug nu extreemrechts weer overal de kop opsteekt

Studenten en professoren van de Universiteit Antwerpen (UA) willen dat België Bevrijdingsdag opnieuw invoert . In 1974 werd voor het laatst stilgestaan bij specifiek het einde van de Tweede Wereldoorlog. Volgens de studenten en docenten is het belangrijker dan ooit om stil te staan bij de gevaren van het fascisme en rechtsextremisme, omdat het opnieuw overal de kop opsteekt.

Waar Nederland op 5 mei de bevrijding van de Duitse bezetter viert, is dat in veel andere Europese landen op 8 mei. In België was dat tot 1974 ook zo. Dat jaar werd het afgeschaft omdat het de regering goed leek een extra werkdag in te voeren om ten tijde van de oliecrisis extra belastinginkomsten te krijgen. Ook kende België al drie feestdagen in mei, sindsdien vieren de Belgen de vrijheid op 11 november, samen met de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog.