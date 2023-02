Belgen ontdekken tot hun schrik dat ze veel gieriger zijn dan die zuinige Hollanders Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 503 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Jernej Furman

"Wie hebben het koperdraad uitgevonden?"

"Twee Nederlanders, toen ze vochten om één stuiver."

De Belgische grappen over de vrekkigheid van Nederlanders zijn legendarisch. Maar de praktijk blijkt, zoals wel vaker met vooroordelen, precies tegenovergesteld. In Nederland is binnen een week 90 miljoen euro ingezameld om de slachtoffers van de aardbevingsramp in Turkije en Syrië te helpen. En in België? Amper 1 miljoen euro. Ja, dat lees je goed.

Natuurlijk telt België minder inwoners maar de Turkse diaspora is er in verhouding net zo groot, 2,5 procent van de bevolking heeft wortels in het Euraziatische land. En Nederland doneert gemiddeld vijf keer zoveel als België, terwijl er 17,5 miljoen Nederlanders zijn en 11,6 miljoen Belgen.

De Morgen beschouwt de verschillen in de saldo's tussen Giro555 en de Belgische equivalent Consortium 12-12.

In tegenstelling tot wat onze moppen dicteren, zijn Nederlanders vooral een pak minder gierig. De donatiekloof tussen de acties van Giro555 en Consortium 12-12, die beide begin de jaren 80 onder de doopvont zijn gehouden, is niks nieuws onder de zon. De tsunami in Azië in 2004: 208,3 versus 48,5 miljoen euro. De aardbeving in Haïti in 2010: 111 versus 19,3 miljoen euro. De oorlog in Oekraïne: 178,8 versus 30,4 miljoen euro.

Een verklaring kan zin dat Nederlandse hulporganisaties permanent in de startblokken staan en hulp en collectes snel op gang komen. Maar feit blijft dat Nederlanders bepaald niet gierig zijn als het gaat om financiële hulp. Een verklaring daarvoor zou religie kunnen zijn. Protestanten zijn meer gericht op het ondersteunen van elkaar. Zo is de bevolking van de protestantste gemeente Urk al sinds tijden het meest genereus, blijkt uit cijfers van het CBF. Katholieken zouden minder vrijgevig zijn. Moslims zijn volgens de islamitische religie overigens ook verplicht te doneren aan hulpbehoevenden.

De World Giving Index, een lijst met 114 landen, is niet mals voor België: wat betreft geld doneren bekleedt ons land plek 79, in de buurt van Frankrijk (83), Italië (80) of Spanje (69). Mijlenver verwijderd van Nederland (8) en het Verenigd Koninkrijk (6), dat begin deze week ook al de teller op ruim 70 miljoen euro had staan. Henon wijst richting de protestantse inborst als mogelijke verklaring. In die cultuur ligt het inderdaad meer verankerd om de gemeenschap te ondersteunen met particuliere giften. Onderzoek van Geven in Nederland (2020) schuift de 'ontkerkelijking' zelfs naar voren als belangrijke verklaring voor het verminderde geefgedrag bij jongere generaties.