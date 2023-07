Belastingontwijking kost de wereld jaarlijks honderden miljarden dollars en Nederland is een van de hoofdrolspelers Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 78 keer bekeken • bewaren

Nederland is meer dan ooit wereldwijd ‘een spil in belastingontwijking’. Dat schrijven de Volkskrant en NRC dinsdag op basis van een rapport van het in Londen gevestigde Tax Justice Network. Belastingparadijs Nederland is goed voor bijna een vijfde van alle toegebrachte schade.

Volgens Tax Justice, dat zich baseert op Oeso-cijfers, lopen overheden wereldwijd 472 miljard dollar aan belastingen mis door belastingparadijzen. Het gaat om 301 miljard dollar aan belastingontwijking door bedrijven - waarvan dus een zesde via Nederland - en 171 miljard aan belastingontduiking via belastingparadijzen door rijke individuen. Vier landen zijn volgens het Tax Justice-rapport verantwoordelijk voor meer dan de helft van de genoemde belastingontwijking door bedrijven: Luxemburg, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Met een aandeel van 17 procent is Nederland een van de hoofdverantwoordelijken. NRC spreekt van ‘een opvallend percentage, aangezien Nederland volgens een berekening van twee jaar geleden nog 6,3 procent van de belastingontwijking door bedrijven zou hebben gefaciliteerd.”

Demissionair CDA-staatssecretaris Marnix van Rij was bij zijn aantreden stellig: ‘Nederland is geen belastingparadijs en gaat dat ook nooit worden'. Taks Justice heeft daar een heel andere mening over: