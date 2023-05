Belastingdienst houdt zich niet aan eigen zzp-regels

19 mei 2023 - 6:33

Die regel van 3 klanten per jaar is dan ook verzonnen door een achterlijke. Ik werk als ZZPer in de ICT en projecten duren langer dan een jaar. Je kan niet verwachten dat bedrijven voor projecten mensen in dienst neemt en daar zijn dan ZZPers voor. Die in deze branche idd meer verdienen dan mensen in loondienst waardoor het niet interessant is om in dienst te komen. Overigens is deze regel ook niet echt keihard. Het is een combinatie van factoren en als je genoeg aan de factoren voldoet, dan is het al in orde. Dus als ik meer verdien dan iemand in loondienst, mijn eigen tijden mag indelen (in alle redelijkheid) en de plek waarvan ik werk, dan is de eis van 3 klanten per jaar wat flexibeler.