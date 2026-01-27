Belastingdienst houdt nog altijd cruciale informatie achter voor slachtoffers toeslagenschandaal Actueel Vandaag leestijd 1 minuten 109 keer bekeken Bewaren

De Dienst Toeslagen van de Belastingdienst weigert al jarenlang bewust informatie te verstrekken aan slachtoffers van het toeslagenschandaal, hoewel dit wettelijk verplicht is. Dat schrijft Trouw. Uit een intern memo van september 2025 blijkt dat ambtenaren systematisch documenten achterhouden die onderbouwen waarom ouders het stempel 'Opzet / Grove Schuld' kregen. In het memo erkent de Dienst zelf dat deze werkwijze "op gespannen voet staat" met de wet en "niet houdbaar is in beroep".

Dit stempel was cruciaal: het betekende dat de Belastingdienst ervan uitging dat ouders bewust fraudeerden. Hierdoor moesten duizenden ouders onterecht hun toeslagen terugbetalen zonder betalingsregeling en kwamen ze niet in aanmerking voor schuldhulpverlening en raakten in grote financiële problemen. Het toeslagenschandaal leidde ertoe dat het kabinet-Rutte III viel. De door de Belastingdienst opzettelijk achtergehouden informatie maakt het voor advocaten onmogelijk om gedupeerden goed bij te staan en verhindert rechters om gevallen juist te beoordelen.

Hoogleraar Ymre Schuurmans noemt de praktijk "stuitend" en kent geen ander voorbeeld van een overheidsorgaan dat zo structureel documenten achterhoudt. Advocaat Khadija Bozia spreekt van een "vreselijke omissie" voor het herstel van vertrouwen in de rechtsstaat. Het ministerie van Financiën houdt desondanks vol dat de "inzet altijd is geweest te voldoen aan wettelijke verplichtingen". Advocaten bevestigen dat de wanpraktijk tot op de dag van vandaag voortduurt.