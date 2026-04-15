De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Belastingdienst creëert nieuw schandaal bij oplossen toeslagenschandaal

De Belastingdienst heeft torenhoge boetes in petto voor zzp’ers die hebben geholpen bij het afhandelen van dossiers uit de toeslagenaffaire. De zzp’ers zouden tot wel 10.000 euro te moeten terugbetalen, meldt het AD.

“De Belastingdienst bestraft hen omdat zij op het ministerie actief waren als ‘schijnzelfstandigen’. Eerder beloofde het kabinet de zzp’ers dat het ministerie de naheffingen zou vergoeden, maar die belofte is ingetrokken.”

De Belastingdienst huurde de zzp’ers eind 2024 in om te voorkomen dat het afhandelen van de toeslagendossiers nog langer zou gaan duren. De tijdelijke werknemers werden gerustgesteld met de belofte dat de Belastingdienst eventuele naheffingen zou vergoeden.