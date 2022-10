Belastingdienst blijkt niet in staat corrupte medewerkers op te sporen

Terwijl de Belastingdienst jarenlang onschuldige burgers terroriseerde die ten onrechte verdacht werden van fraude blijkt de dienst niet in staat corruptie onder de eigen medewerkers op te sporen. Het computersysteem van de dienst steekt zo rampzalig in elkaar dat het niet mogelijk is te achterhalen welke medewerkers hun boekje te buiten gaan. Dat onthult NRC :

Het falen van de dienst werd duidelijk tijdens onderzoek naar een Amsterdamse medewerker die wordt verdacht van schending van zijn geheimhoudingsplicht, corruptie en witwassen. Hij is in juli gearresteerd en in zijn woning werd bijna een miljoen euro aan cash geld aangetroffen. Speurders constateerden dat niet wordt vastgelegd welke zoekopdrachten medewerkers uitvoeren. Zo'n 10.000 van de 25.000 medewerkers hebben toegang tot gevoelige informatie. Volgens de Belastingdienst is onderzoek wel mogelijk omdat bekend is wie toegang heeft tot welke gegevens.