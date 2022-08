Belarussische zangeres spoorloos verdwenen na optreden bij pro-Oekraïne protest Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 390 keer bekeken • bewaren

De Belarussische zangeres Meriem Herasimenka is verdwenen nadat ze op een plein in Minsk een pro-Oekraïens lied zong. Ze is vermoedelijk opgepakt door de veiligheidsdiensten van de pro-Russische dictator Loekasjenka. Activisten eisen haar onmiddelijke vrijlating, maar het is onduidelijk waar ze precies is.

Afgelopen woensdag vond op het plein in de Belarussische hoofdstad een spontaan concert plaats waarbij gedemonstreerd werd tegen de Russische invasie van Oekraïne. Op het terras van een lokale bar zong Herasimenka, die bekendheid verwierf door haar deelname aan de Belarussische versie van The Voice, een lied van de Oekraïense groep Okean Elzy. Daarbij droeg ze een wit T-shirt met een rood hart. De kleuren rood en wit staan symbool voor de anti-Loekasjenka-oppositie en zijn verboden in de openbare ruimte.