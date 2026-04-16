Belangrijkste privacy-ambtenaar Binnenlandse Zaken slaat alarm over Amerikaanse overname DigiD

De belangrijkste privacy-adviseur van Logius - dat onder het ministerie van Binnenlandse Zaken valt-, Pieter van Oordt, slaat alarm over de geplande overname van Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. Dat meldt de Volkskrant. Solvinity beheert DigiD en MijnOverheid, de digitale infrastructuur waarvan zeventien miljoen Nederlanders dagelijks gebruikmaken voor toegang tot de overheid, ziekenhuizen en pensioenfondsen. Zodra de overname definitief is, vallen die systemen onder Amerikaanse wetgeving, waardoor Amerikaanse inlichtingendiensten de gegevens kunnen opeisen of zelfs toegang tot de systemen kunnen blokkeren.

Van Oordt, verantwoordelijk voor DigiD en MijnOverheid, zegt intern herhaaldelijk te hebben gewaarschuwd, maar geen gehoor te hebben gevonden. Escalaties tot het hoogste ambtelijke niveau leverden niets op, en hij kreeg geen toegang tot staatssecretaris Eric van den Burg (VVD) van Binnenlandse Zaken. Een veiligheidsanalyse van Logius waarschuwt expliciet voor de gevaren van de Amerikaanse overname. Die analyse werd overhandigd aan Binnenlandse Zaken maar is volgens Van Oordt nooit gedeeld met de Tweede Kamer.

De Volkskrant schrijft:

Een probleem, zegt een bron met jarenlange ervaring in de top van ministeries die niet officieel met de media mag praten, is dat dergelijke overnames worden bekeken vanuit het principe van de open markt. ‘En zo bezien zijn de juridische middelen om het tegen te houden beperkt.’

Privacybezwaren zijn daarbij geldig, maar moeilijk te onderbouwen, zegt hij. De Autoriteit Persoonsgegevens is bijvoorbeeld niet om een advies gevraagd. Bovendien, zegt de bron, heerst bij een deel van de overheid nog de overtuiging dat de VS een belangrijke bondgenoot zijn. ‘Bondgenootschappen veranderen momenteel snel.’

Begin april informeerde Van Oordt zijn werkgever een kort geding te starten tegen het ministerie en de Staat der Nederlanden, om te toetsen of hij als ambtenaar bescherming geniet bij het voortzetten van zijn strijd.