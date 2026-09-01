Belangenverstrengeling bij VVD: Kamerlid gebruikte teksten van belangenvereniging waarvan ze bestuurder is Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 81 keer bekeken • Bewaren

VVD-Kamerlid Renate den Hollander blijkt in een debat over dierenartsen dezelfde argumenten te hebben gebruikt als de belangenvereniging voor dierenartsen BPW. Ook gebruikte ze dezelfde formuleringen, zo blijkt uit onderzoek van de NOS.

Den Hollander leunde op de BPW-argumenten tijdens een Kamerdebat over dubieuze praktijken van dierenartsen. Volgens de consumentenwaakhond ACM rekenen dierenartsen regelmatig buitensporig hoge prijzen en voeren ze onnodige behandelingen uit. De VVD’er was het oneens met de kritiek van de ACM. De NOS schrijft:

“Opvallend is dat haar verhaal in de Kamer dezelfde strekking heeft als het verhaal dat de BPW eerder als reactie op het rapport stuurde. Zelfs de voorbeelden en argumentatie zijn letterlijk hetzelfde. Zo benadrukken het Kamerlid én de belangenvereniging allebei dat dierenartsen ook ondernemers zijn, vergelijkbaar met de bakker op de hoek of een garagebedrijf. Het woordgebruik is op meer punten identiek.”

Den Hollander kwam pas tot het inzicht dat dit misschien niet helemaal in de haak was nadat de NOS haar daar vragen over stelde. Erger nog: kort nadat ze de argumenten van de BPW in een Kamerdebat had gerecyclet aanvaardde ze een bestuursfunctie bij de BPW (à raison van duizend euro per jaar). Die nevenfunctie legt ze neer nu de belangenverstrengeling aan het licht is gekomen.

“Tijdens het genoemde debat had Den Hollander al een andere nevenfunctie, als lid van de Raad van Afgevaardigden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Die beroepsorganisatie heeft eveneens gereageerd op het ACM-rapport en inhoudelijk komt die reactie ook voor een groot deel overeen met het verhaal dat Den Hollander in de Kamer hield.”