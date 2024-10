Belangenorganisaties dreigen Marjolein Faber voor rechter te slepen als ze asielnoodwet doordrukt Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 735 keer bekeken • bewaren

PVV-minister Marjolein Faber (Vreemdelingenhaat) kan zich voor de rechter gaan verantwoorden als ze de door haar partij zo gewenste asielnoodwet doordrukt. Zeven samenwerkende belangenorganisaties hebben dat Faber laten weten. Dat meldt ANP. De organisaties doen dit "voor mensen op de vlucht, mensen in asielprocedure en ongedocumenteerde mensen, en met steun van tienduizenden burgers". Als de minister haar plannen doorzet, "krijgt ze onmiddellijk met de rechter te maken".

Minister Faber wil via het noodrecht strenge asielregels doorvoeren die volgens de organisaties in strijd zijn met mensenrechtenverdragen en grote gevolgen zullen hebben voor vluchtelingen. "Met haar totale disrespect voor mensenrechten en de rechtsstaat stort dit kabinet mensen op de vlucht in grote onzekerheid", zegt Malou Lintmeijer van Here to Support namens de organisaties. "Als minister Faber denkt de democratie buitenspel te kunnen zetten voor haar hardvochtige zondebokpolitiek, gaat ze ons op haar pad vinden."

De sommatie, juridisch gezien een laatste waarschuwing voor een gang naar de rechter, is afgelopen vrijdag verstuurd door Here to Support, DeGoedeZaak, MiGreat, New Women Connectors, STIL Utrecht, SAWA Collective en Stichting Gast. Advocaat Christiaan Alberdingk Thijm die de organisaties bijstaat, acht de stap "noodzakelijk en kansrijk. Noodzakelijk omdat het opzij schuiven van de Vluchtelingenwet levensbedreigend is. Kansrijk omdat er van een crisis geen sprake is en de politiek haar werk binnen de kaders van de rechtsstaat moet doen."

Faber en de PVV willen de noodwet uitroepen om een totaal gefabuleerde asielcrisis te bestrijden. Via die noodwet wil de minister het parlement buitenspel zetten om zo ongehinderd delen van de asielwet buiten werking te stellen. In haar column in NRC vat schrijver Karin Amatmoekrim het gedrag van Faber treffend samen: