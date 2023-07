Bekroonde Oekraïense schrijfster en onderzoeker van oorlogsmisdaden vermoord met Russische raket Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 163 keer bekeken • bewaren

Victoria Amelina | Foto: KyivIndependent

De bekroonde Oekraïense schrijfster Victoria Amelina is dinsdag aan haar verwondingen overleden veroorzaakt door een Russische raketaanval. Amelina bevond zich afgelopen week in een pizzarestaurant dat door het invasieleger werd gebombardeerd. Sinds de Russische invasie van Oekraïne had Amelina zich ontpopt als onderzoeker van Russische oorlogsmisdaden.

De aanval vond plaats in de stad Kramatorsk, op de rand van door Rusland bezet gebied in Oekraïne. De 37-jarige Amelina dineerde met een delegatie van Colombiaanse journalisten en schrijvers in het populaire restaurant Ria Lounge toen de raket insloeg. Ongeveer zestig mensen raakten bij de aanslag gewond, dertien mensen overleefden die niet. Mensenrechtenactivisten spreken van een gerichte aanval op een burgerdoel en dus een oorlogsmisdaad.

Victoria Amelina waarschuwde kort voor de oorlog dat een invasieleger “dat het bestaansrecht van Oekraïne ontkent”, het op kunstenaars en schrijvers zou hebben gemunt. Volgens de schrijfster was dat eerder het geval toen in de vorige eeuw de Sovjet-Unie het op intellectuelen had voorzien en een groot aantal van hen vermoordde. "Nu is er de reële dreiging dat de Russen met succes een nieuwe generatie Oekraïense cultuurdragers zullen executeren - dit keer door middel van raketten en bommen", schreef Amelina destijds een vooruitziend artikel.